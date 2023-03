Resident Evil 4 Remake: Episode 2 und 3 von Nippon Animation veröffentlicht

Autor:, in / Resident Evil 4 Remake

Schaut euch zwei weitere Episoden des von Nippon Animation produzierten Anime zu Resident Evil 4 Remake an.

Capcom hat zwei weitere Episoden aus der Reihe „World Masterpiece Theater“ veröffentlicht. Diese kurzen Episoden wurden von Nippon Animation, einem japanischen Studio für Zeichentrickfilme, für Werbezecke produziert.

Das Horrorspiel Resident Evil 4 Remake ist ab heute offizielle für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.

Der Vollständigkeit halber wurde die erste Episode des Anime von uns mit eingebettet.

Episode 1: Leon and the Mysterious Village

Episode 2: A promise between the two

Episode 3: Help us, old man!