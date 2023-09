Resident Evil 4 Remake: Story-DLC Separate Ways ab sofort erhältlich

Autor:, in / Resident Evil 4 Remake

Separate Ways, der mit Spannung erwartete Story-DLC für das hochgelobte Resident Evil 4, ist jetzt für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich. Separate Ways enthüllt die Geschichte von Ada Wong und folgt der mysteriösen Agentin auf einer geheimen Mission, die sich mit der Suche von Leon S.

Kennedy nach der vermissten Tochter des Präsidenten überschneidet. Adas Abenteuer bringt die Survival-Horror-Action von Resident Evil 4 mit neuen Gameplay-Elementen, die ein noch spannenderes und rasanteres Erlebnis bieten, auf ein neues Level.

Zusätzlich zum Separate Ways DLC werden heute neue Inhalte für „The Mercenaries“ veröffentlicht. Dieses kostenlose Update für den beliebten zusätzlichen Spielmodus ist ab sofort für alle verfügbar, die Resident Evil 4 besitzen, und heißt Ada Wong und ihren berüchtigten Arbeitgeber Albert Wesker in der Liste der spielbaren Charaktere willkommen.

Der Launch-Trailer zu Separate Ways kann hier angeschaut werden:

Separate Ways ist eine Neuinterpretation und baut auf den Bonusinhalten des Originalspiels auf, um ein erweitertes neues Abenteuer zu bieten. Die Geschichte dreht sich um die rätselhafte Ada Wong. Auf Befehl von Albert Wesker infiltriert sie das europäische Dorf, das von Los Iluminados kontrolliert wird, um das dunkelste Geheimnis der Gruppe zu beschaffen: eine mächtige Substanz, bekannt als „Der Bernstein“. Dieser gefährliche Auftrag führt zu einem unerwarteten Wiedersehen mit Leon S. Kennedy und bietet eine andere Perspektive auf die Geschichte des Spiels, die noch offene Fragen aus der Hauptkampagne beantwortet. Adas verdeckte Reise verläuft parallel zu Leons Rettungsaktion und erforscht die schattenhaften Ereignisse, die sich hinter den Kulissen abspielen und das ganze Ausmaß der Geschichte offenbaren.

Das aufregende Gameplay von Resident Evil 4 kehrt in Separate Ways zurück und versetzt die Spieler in die Lage, die Schrecken, die sie erwarten, mit präzisen Schusswaffen, intensiven Messerkämpfen, Stealth-Angriffen, Finishing-Moves und vielem mehr zu überwinden. Separate Ways führt außerdem ein neues Feature ein, das die rasante Action des Spiels auf eine ganz neue Ebene hebt. Ada kann jetzt ihre charakteristische Grappling Gun einsetzen, um gegnerische Verteidigungsanlagen zu zerlegen und Melee Takedowns aus der Entfernung zu starten. Mit diesem vielseitigen Werkzeug kann sie auch große Entfernungen überbrücken und Hindernisse überwinden, die sonst unüberwindbar wären.

Resident Evil 4 ist derzeit auch für eine begrenzte Zeit im Angebot, so dass das eine gute Gelegenheit für Neueinsteiger ist, modernsten Survival-Horror zu erleben.

Mit Resident Evil 4 VR Mode wird in diesem Winter auch die komplette Hauptkampagne des Spiels als kostenloser DLC auf PlayStation VR2 veröffentlicht. Dieses immersive Erlebnis bringt die Action ganz nah an die Spieler heran und sorgt mit der intuitiven PlayStation VR2 Sense-Steuerung für noch mehr Realismus. Die Spieler können sich auch darauf freuen, Resident Evil 4 auf den neuesten Apple-Geräten zu erleben, wenn sie im Laufe des Jahres auf dem iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und jedem iPad und Mac mit M1-Chip oder höher erscheinen.