Resident Evil 4 Remake: Horrorspiel knackt 5-Millionen-Marke

Capcom gab bekannt, dass sich der neueste Ableger der Resident Evil Serie, das Resident Evil 4 Remake, hervorragend verkauft habe.

Nach den großen Lobpreisungen in Reviews und von den Fans, schlug sich dies auch in den Verkaufszahlen nieder und man konnte seit dem Release im März dieses Jahres über 5 Millionen Exemplare weltweit und über alle Plattformen, auf denen es erschienen ist, verkaufen. Bereits im April hatte sich das Remake über 4 Millionen Mal verkauft und konnte sich alleine in den ersten 2 Wochen nach Release über 3 Millionen Mal verkaufen.

Zeitnah nach dem Release gab es die ersten DLC Inhalte und es sind weitere in Planung. So soll ein PlayStation VR2 Modus bereits in Entwicklung sein und der Ada Wong DLC „Seperate Ways“ soll auch noch erscheinen.

Nach aktuellen Stand vom 31. März 2023 haben sich die Resident Evil Spiele damit insgesamt 142 Millionen Mal verkauft.

Resident Evil 4 ist für PlayStation 4|5, Xbox Series X/S, und den PC verfügbar.

