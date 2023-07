Activision Blizzard: Neuseeland verschiebt Entscheidung

Für die Entscheidung zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird in man Neuseeland noch etwas mehr Zeit brauchen.

Die Commerce Commission von Neuseeland hat jetzt eine Aktualisierung des Falls vorgenommen. Daraus geht hervor, dass man bis zum 8. August eine Entscheidung treffen werde.

Eigentlich lief die Frist am 17. Juli aus. Möglicherweise führten die jüngsten Ereignisse in dem Fall bei anderen Behörden, wie der FTC in den USA und der CMA in Großbritannien dazu, dass man mehr Zeit benötigt.