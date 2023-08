RIDE 5: Rennspiel ab sofort erhältlich

Autor:, in / RIDE 5

Mit RIDE 5 werden die Spieler die umfangreichste Reise in der Geschichte der Serie erleben.

Sie kommen in den Genuss eines überarbeiteten Karrieremodus, der zum ersten Mal in der Serie einen Erzähler enthält, der die über 200 spielbaren Events vorstellt – von Meisterschaften bis hin zu Einzelrennen oder Zeitrennen – sowie die 10 Rivalen, die dem Spielmodus eine wettbewerbsorientierte Dimension verleihen.

Die Ereignisse im Karrieremodus werden sich über zwei Pfade entfalten, die eine geradlinige Hauptprogression und eine sekundäre Reihe von Ereignissen für Rennen mit hohem Risiko und hoher Belohnung bieten. Bei den Rivalen handelt es sich um die besten Fahrer des Spiels. Sie werden einzigartige Persönlichkeiten, Hintergründe und eine eigene Ästhetik haben, und ihre Wege werden sich entscheidend mit dem Fortschritt der Spieler kreuzen.

Das Überwinden von Rivalen wird entscheidend sein, um an die Spitze der Leaderboards zu gelangen, einem neuen Ranglistensystem, das die Leistung der Spieler auf ihrem Weg zum besten Fahrer der Welt verfolgt. Die Bemühungen der Spieler im Karrieremodus werden sich auch in der Entwicklung ihres Hauptquartiers widerspiegeln, das größer wird, um mehr und mehr Mechaniker und Ingenieure zu beherbergen, je nach Position in der globalen Rangliste.