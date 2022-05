Rogue Company: Top-Wissenschaftlerin Juke als neue Agentin vorgestellt

Heute wurde die nächste spielbare Agentin für Rogue Company mit einem Trailer vorgestellt: Juke. Mit dem für den 7. Juni geplanten Update für den Action-Shooter wird sie zum 25. spielbaren Charakter werden.

Einige Details über die Neue konnten Spieler schon vor zwei Wochen im Rahmen des Story-Events „Jukes Schachzug“ erfahren, dem ersten Event dieser Art in Rogue Company.

Juke ist die Frau, die für die Erschaffung der ersten echten künstlichen Intelligenz verantwortlich zeichnet und arbeitete für den Tech-Giganten Furmi.62. Nun, da ihr Lebenswerk von Jackal möglicherweise unwiederbringlich zerstört wurde, macht sie sich mit der Rogue Company auf die Suche nach Antworten.

Im Einsatz hinterlässt Juke vor allem dank ihrer Raketenstiefel Eindruck. Am Boden wie in der Luft kann sie statt einer Ausweichrolle mithilfe der Stiefel einen schnellen Vorwärtsschub einsetzen. So wird Juke zur beweglichsten Verteidigerin unter allen spielbaren Agenten. Um Zielgebiete zu sichern, kann sie eine Laserdrohne einsetzen, die so lange Gegner in der Nähe unter Beschuss nimmt, bis sie zerstört wird.