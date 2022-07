Rogue Company: Neues Event zeigt für immer veränderten Trench

Heute erschien das Update „Offenbarung“ für Rogue Company, das unter anderem das neue Story-Event „Gefallene Helden“ und eine visuelle Überarbeitung des Agenten Trench mit sich bringt.

Der Konflikt zwischen der Rogue Company und der rivalisierenden Organisation Jackal tobt weiter. Ein geplanter Mordanschlag auf einen der Stützpfeiler im Team von Rogue Company wäre fast erfolgreich gewesen, doch Trench hat überlebt. Gezeichnet von der fehlgeschlagenen Attacke, zeigt sich Trench nun mit grimmigem Blick statt mit einem Lächeln auf den Lippen.

Alle Spieler haben ab sofort Zugriff auf Trenchs neuen Look und seine neue Stimme. Sein gewohntes Aussehen ist als Outfit „Klassischer Trench“ ebenfalls weiterhin verfügbar. Im neuen Story-Event „Gefallene Helden“ erfahren Spieler nach und nach, was mit ihm passiert ist. Um neue Kapitel zu enthüllen, müssen in Matches bestimmte Aufträge abgeschlossen werden. Der Abschluss dieser Aufträge wird außerdem mit der kostenlosen Freischaltung kosmetischer Gegenstände belohnt, darunter ein Outfit für den neuen Trench.

Auch in Bezug auf das Gameplay bietet das Update Neuerungen, so verfügen zum Beispiel Gadgets jetzt über Abklingzeiten. So soll ihr übermäßiger Einsatz eingedämmt werden, was ein von der Community regelmäßig geäußerter Kritikpunkt war. Im Zuge dieser Änderung wurden diverse Gadgets angepasst, dazu haben einige Agenten Zugriff auf das neue Extra „Bastler“, welches die Abklingzeiten von Gadgets reduziert.

Zu guter Letzt bringt das neue Update die Vervollständigung der Meisterungsbelohnungen: Auf den Meisterstufen 8 und 9 werden für alle Agenten und Agentinnen spezielle Könner- bzw. Meister-Outfits freigeschaltet. Um Charaktere zu meistern, müssen Spieler in Rogue Company nicht mehr tun, als genügend Matches mit ihnen zu spielen. Neben den genannten Outfits können so für alle Agenten und Agentinnen weitere kosmetische Gegenstände freigeschaltet werden, und zwar völlig kostenlos.

Die Patch-Notes zum Update gibt es hier. In der folgenden Live-Stream-Aufzeichnung gibt es mehr Eindrücke zu sehen: