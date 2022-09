Saturnalia: Psychedelischer Survival-Horror erscheint im Oktober

Der Entwickler Santa Ragione kündigt Saturnalia an, ein Einzelspieler-Horror-Abenteuer, das in der italienischen Region Sardinien um 1989 spielt. Der Titel wird am 27. Oktober im Epic Games Store für PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One sowie Nintendo Switch erscheinen.

Saturnalia ist ein kaleidoskopisches Abenteuer, das zu gleichen Teilen von authentischer sardinischer Folklore und klassischen italienischen Giallo-Horrorfilmen inspiriert wurde.

Die Geschichte handelt von einem geheimnisvollen, jahrhundertealten Ritual, das jedes Jahr in der Nacht der Wintersonnenwende im italienischen Dorf Gravoi stattfindet. Jeder der vier spielbaren Charaktere des Spiels muss seine einzigartigen Fähigkeiten einsetzen und sich seinen eigenen persönlichen Enthüllungen stellen, um die Geheimnisse, die die Stadt heimsuchen, zu lüften und schließlich dem Untergang zu entgehen.

Spielfeatures

Sucht nach Hinweisen in einem labyrinthartigen Dorf ohne Markierungen oder Kompass, um eure Schritte zu lenken.

Erkundet die sich ständig verändernde Stadt Gravoi mit Streichhölzern, um die Dunkelheit in Schach zu halten.

Flucht und Tarnung sind eure einzigen Möglichkeiten, denn ihr könnt die Kreatur, die euch jagt, nicht bekämpfen.

Taucht ein in die Stop-Motion-Animation und den lebhaften expressionistischen Kunststil von Saturnalia und erlebt eine schaurig-schöne Atmosphäre, die ebenso fesselnd wie unheimlich ist.

Steuert euer Schicksal durch einen nicht-linearen Verlauf und eine dynamische, anpassungsfähige Erzählung, mit einzigartigen Endspielen, die von den Entscheidungen des Spielers abhängen.

Trailer und Bilder zur Ankündigung: