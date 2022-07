SBK 22: Erstes Gameplay zur Motorradsimulation

Das erste Gameplay zu SBK 22, der Motorradsimulation, die von der echten WorldSBK-Championship inspiriert wurde, ist da.

Die besten Motorräder und die besten Fahrer, dazu eine der berühmtesten Rennstrecken weltweit – das ist das Rezept für die ultimative Herausforderung.

Einen ersten Blick auf die Rennerfahrung von SBK 22 gibt es nun endlich in Form eines 2-minütigen Gameplay-Videos.

Dank fortschrittlicher Spielphysik, Grafik und zahlreicher bekannter Persönlichkeiten der offiziellen 2022 WorldSBK-Championship sieht das adrenalinreiche Rennen in Portimao realistisch aus. Kurve um Kurve fahren bekannte Gesichter wie Álvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Alex Lowes, Jonathan Rea, Toprak Razgatlıoğlu und Andrea Locatelli um die Wette und geben Spielern so einen ersten Eindruck davon, was sie in SBK22 alles erwartet.

SBK 22 erscheint am 15. September 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und auf Steam.