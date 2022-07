F1 22: Miami ruft, heiße Beats und schnelle Runden

Autor:, in / F1 22

Die F1 22 Liga ist im vollen Gange und heute geht es in die USA auf die neue Strecke Miami International Autodrome.

Die Liga in F1 22 ist in vollem Gange, nach dem fulminantem Start in Bahrain sind wir heute auf de Miami International Autodrome unterwegs.

Die neuste Strecke im Formel 1 Kalender ist bereit für Chaos und heiße Fights. Mit 19 Kurven, 3 DRS Zonen und 3 Geraden ist die neue Strecke in den USA eine schnelle und schön befahrbare Strecke.

Im Video könnt ihr euch wie gewohnt die Qualifikation anschauen, wo alle um die schnellste Runde fighten für den besten Startplatz und heute zeigen wir euch wie chaotisch es sein kann, wenn man nach der Einführungsrunde selber einparken muss.

Viel Spaß beim Video und schreibt doch mal euren Eindruck der Strecke.

Zum Video:

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.