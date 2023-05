Autor:, in / SD Gundam Battle Alliance

Schaut euch hier den neuen SD Gundam Battle Alliance Mobile Suit Gundam: Die Hexe vom Merkur DLC Trailer an.

SD Gundam Battle Alliance präsentiert euch in einem neuen Trailer den Mobile Suit Gundam: Die Hexe vom Merkur DLC. Der DLC „Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Pack“ für SD Gundam Battle Alliance ist ab sofort erhältlich.