Severed Steel: Stylische Baller-Akrobatik erhält Release-Termin

Zu Severed Steel, dem First-Person-Shooter mit flüssigem Stunt-System, zerstörbaren Voxel-Umgebungen und jeder Menge Bullet Time, wurde ein stylischer neuer Trailer veröffentlicht.

Neben coolen Gameplay-Szenen, in denen der einarmige Protagonist die Bösewichte über Wandläufe, Sprünge, Flips und Slides ins Visier nimmt, wurde auch das Datum für die Veröffentlichung festgelegt.

Severed Steel erscheint demnach für Xbox Series X|S und Xbox One am 22. Juli 2022. Spieler auf PlayStation 4 und 5 können am 20. Juli bzw. auf Nintendo Switch am 21. Juli losballern.

Die PC-Version erscheint hingegen erst am 17. September.