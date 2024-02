Showcase 2024: Nintendo Direct: Partner Showcase angekündigt

Autor:, in / Showcase 2024

Mit einem neuen Partner Showcase kündigt Nintendo einen Stream an, um Drittanbieterspiele für die Switch vorzustellen.

Nach Xbox und PlayStation ist nun Nintendo an der Reihe, das erste Showcase des Jahres zu präsentieren.

Das Unternehmen teilte jetzt mit, dass man am 21. Februar, also bereits am morgigen Mittwoch, um 15:00 Uhr eine Nintendo Direct: Partner Showcase zeigen wird.

Bei dem 25 Minuten langen Event geht es um Spiele von Publishing- und Entwicklungspartnern, die in der ersten Jahreshälfte für Nintendo Switch erscheinen.