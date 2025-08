Showcase 2025: QuakeCon 2025 startet bald mit Livestream, Turnieren und attraktiven Rabatten

Im August stehen gleich zwei spannende Shows im Bethesda-Universum an: Am 7. August startet die beliebte QuakeCon in Texas und ab 20. August geht es in Köln auf der gamescom 2025 heiß her.

Beide Veranstaltungen bringen eine Reihe an Neuigkeiten und Vor-Ort-Aktivitäten mit sich und können per Stream digital verfolgt werden.

Dazu gibt es in diesem Monat Update 47 für The Elder Scrolls Online sowie das Abschlussvideo zur kürzlich veranstalteten ESO Taverne. Auch in der Welt von Fallout 76 gibt es reichlich Neuheiten.

Am 7. August beginnt in Texas die diesjährige QuakeCon, eine der weltweit größten LAN-Veranstaltungen.

Das viertägige Event bringt Spielerinnen und Spieler vor Ort zusammen und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm. Neben klassischen LAN-Community-Turnieren zählt auch das Quake Champions Duel Open Tournament zu den Highlights.

Ergänzt wird das Programm durch moderne Speedruns aus der DOOM-Reihe sowie die sogenannte Sidequest Zone, in der Brettspiel-Events und andere analoge Aktivitäten stattfinden.

Für alle, die nicht persönlich anwesend sein können, bietet Bethesda am Eröffnungstag einen großen Livestream an, der über die offiziellen Social-Media-Kanäle übertragen wird.

Parallel zur Veranstaltung findet der QuakeCon Sale statt, in dem zahlreiche Titel reduziert angeboten werden.

Erstmals ist auch das neue DOOM: The Dark Ages mit einem Rabatt von 25 Prozent erhältlich. Damit richtet sich das Event nicht nur an die anwesenden Gaming-Fans, sondern bietet auch online ein attraktives Angebot für die Community weltweit.