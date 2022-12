Solasta: Crown of the Magister: Exklusives Interview mit spannenden Details

Wir von XboxDynasty hatten die einmalige Möglichkeit ein exklusives Interview mit den Schöpfern von Solasta: Crown of the Magister zu führen.

In einem neuen Interview haben wir den Schöpfern von Solasta: Crown of the Magister einige Fragen gestellt und exklusive Antworten von Mathieu Girard CEO von Tactical Adventures erhalten.

Auch, wenn die Antworten sehr lange auf sich warten ließen, möchten wir euch das komplette Interview nicht vorenthalten.

Bitte stellen Sie sich den Lesern von XboxDynasty.de kurz vor.

Mein Name ist Mathieu Girard und ich bin der CEO von Tactical Adventures sowie der Creative Director für unser erstes Spiel, Solasta: Crown of the Magister.

Bitte beschreiben Sie Solasta: Crown of the Magister mit ein paar Worten und erklären Sie, was Xbox-Spieler erwarten können.

Solasta: Crown of the Magister ist ein taktisches Rollenspiel, bei dem man eine eigene Gruppe von vier Helden zusammenstellen und sie in einem epischen High-Fantasy-Abenteuer in einem originellen Universum (der Welt von Solasta) anführen kann, wobei die SRD 5.1. und das Regelwerk von Dungeons & Dragons verwendet werden.

Warum haben Sie sich entschieden, das Spiel für die Xbox zu veröffentlichen?

Wir hatten die Möglichkeit, das Spiel auf dem PC zu entwickeln und es im Windows Store zu veröffentlichen, indem wir die GDK-API verwenden, die die Entwicklungssysteme für PC und Konsolen vereinheitlicht.

Abgesehen vom Fachjargon bedeutet das, dass wir bereits wussten, wie die Microsoft-Prinzipien funktionieren. Es ergab nur Sinn, das Spiel an die Konsolen anzupassen, basierend auf dem Wissen, das wir auf dem PC hatten.

Sie haben sich entschieden, das Spiel direkt im Xbox Game Pass zu veröffentlichen, wofür Sie von den Xbox-Fans sehr gefeiert werden, aber was war der Grund für diese Entscheidung?

Wir wollten die hochgradig taktischen Gameplay-Möglichkeiten von Solasta so vielen Spielern wie möglich anbieten, sobald wir dazu bereit waren.

War es schwierig für Sie, das Spiel auf die Xbox Series X oder Xbox Series S zu bringen?

Es gab ein paar Herausforderungen, die aber eher mit dem Konsolen-Ökosystem zu tun hatten (Umstellung von PC-Nutzung und Steuerung auf Pad und TV-Bildschirm) als mit den Plattformen der Serie an sich. Die Serie X ist eine sehr leistungsstarke Plattform, die Serie S ist ebenfalls ausgesprochen fähig, benötigte aber einige notwendige Anpassungen, um das Spiel auf dem von uns erwarteten spielbaren Niveau zu halten.

Wir sind ziemlich stolz auf das Endergebnis, vor allem, wenn man bedenkt, wie groß unser Team war (20+ Leute zu dem Zeitpunkt) und dass der Großteil der Arbeit intern stattfand.

Was sind die technischen Details für die Xbox Series X?

Das Spiel wird mit einer Auflösung von bis zu 4K und einer Framerate von 60fps laufen.

Und wie lauten sie für die Xbox Serie S?

Solasta ist für eine Auflösung von bis zu 2K und eine Bildrate von 60 fps optimiert.

Welcher Unterschiede im Vergleich zur PC-Version gibt es im Spiel?

Es wurde viel Arbeit in die Anpassung der Benutzeroberfläche, der Steuerelemente und der Anzeige der Textgröße gesteckt.

Da es sich nach wie vor um ein recht komplexes CRPG handelt, gab es natürlich auch nicht komprimierbare Bereiche, aber wir denken, das Endergebnis ist großartig und mit anderen Spielen des Genres vergleichbar.

Dank Xbox Game Pass Ultimate erhalten alle Abonnenten monatlich neue kostenlose Perks in Form von neuen Ingame-Inhalten. Können wir hier Perks für Ihr Spiel erwarten?

Wir haben alle Anstrengungen des Teams darauf verwendet, sicherzustellen, dass das Spiel auf allen Plattformen mit QoL-Verbesserungen, DLCs und kostenlosen Inhaltsupdates gut unterstützt wird. Da wir ein so kleines Team sind, mussten wir Entscheidungen treffen, und dieser Fokus ist der Bereich, von dem wir denken, dass unsere Community am meisten von uns erwartet.

Wie sieht die Zukunft eures Spiels auf der Xbox aus? Habt ihr schon einen Entwicklungsplan erstellt?

Wir haben vor, auf allen Plattformen dasselbe Niveau an spielbaren Inhalten und Möglichkeiten beizubehalten. Jeder neue DLC wird gleichzeitig auf PC und Konsolen erscheinen. Mehr dazu in Kürze!

Welche Tipps würden Sie Xbox-Spielern mit auf den Weg geben?

Mit Freunden zu spielen und eigene Dungeons herunterzuladen, wenn sie mit den offiziellen Inhalten fertig sind.

Solasta war ursprünglich als Solo-Abenteuer gedacht, aber die Menge an positivem Feedback, die wir sowohl von Multiplayer-Abenteurern als auch von qualitativ hochwertigen, von der Community erstellten Kampagnen erhalten haben, hat unsere Erwartungen übertroffen! Es gibt wirklich Hunderte von Stunden an qualitativ hochwertiger Spielzeit, die man sich gönnen kann, sobald man die beiden Kampagnen „Krone des Magisters“ und „Das verlorene Tal“ beendet hat.

Möchten Sie den XboxDynasty.de-Lesern noch etwas mit auf den Weg geben?

Viel Spaß in der Welt von Solasta: Crown of the Magister!