Sonic Colours: Ultimate: Remaster ab heute digital verfügbar

SEGA veröffentlicht heute Sonic Colours: Ultimate, das Remaster des beliebten Nintendo-Wii-Platformers aus dem Jahr 2010. Sonic Colours: Ultimate verleiht dem Beststeller-Original einen frischen Anstrich, verbesserte Grafik, zusätzliche Features und den neuen „Rival-Rush“-Modus, der den Spielern das ultimative Sonic-Erlebnis bietet.

In Sonic Colours: Ultimate hat der böse Dr. Eggman einen gigantischen interstellaren Vergnügungspark voller unglaublicher Fahrgeschäfte und farbenfroher Attraktionen gebaut – aber er betreibt ihn mit den Kräften einer gefangenen Alienrasse, den „Wisps“. Nur Sonic kann die Wisps mithilfe seiner atemberaubenden Geschwindigkeit befreien. Auf seiner Reise lernt er die Geheimnisse dieser erstaunlichen Kräfte kennen, während er sechs einzigartige und farbenfrohe Welten erkundet – allerdings muss sich Sonic in jeder dieser Gegenden vor den zahlreichen Feinden und Hindernissen in acht nehmen. Der blaue Igel wird auf eine harte Probe gestellt, doch die Wisps können auch ihm behilflich sein. Ihre mystischen Kräfte verliehen ihm besondere Fähigkeiten, mit deren Hilfe er die Aufgabe sicherlich mit Bravour meistern wird!

Features:

Sonics Geschwindigkeit und unaufhaltsame Action: Beschleunige auf adrenalingeladene Geschwindigkeiten, zoome durch die herausfordernden Welten und manövriere Sonic durch gefährliche Hindernisse. Plane Deine Angriffe perfekt, und lade somit Deinen Boost auf, um Super-Sonic-Geschwindigkeiten zu erreichen.

Interstellarer Vergnügungspark: Entdecke und erlebe faszinierende Umgebungen, beispielsweise den Süßen-Berg, der mit allerlei Süßigkeiten gefüllt ist, oder den Aquarium-Park, mit seinen unzähligen Pools voller Meeresbewohner. Alle Parks und Attraktionen sind rund um den mysteriösen Astro-Vergnügungspark angesiedelt.

Wisp-Power-Ups: Sonic verbessert seine Fähigkeiten, indem er die außerirdischen Kräfte der Wisps nutzt. Mit diesen können sowohl Feinde besiegt, als auch die Geheimnisse gelüftet werden, die den interstellaren Vergnügungspark umnebeln. Mit der Ghost-Wisp können sogar massive Objekte durchdrungen und alternative Pfade entdeckt werden.

Weißes Wisp – Füllt die Boost-Anzeige und beschleunigt auf Supergeschwindigkeit. Hindernisse und Gegner im Weg werden zerstört.

Cyan Wisp – Verwandelt Sonic in einen mächtigen cyanfarbenen Laser, sodass er sich blitzschnell bewegt und durch die Gegner hindurch zappt.

Jade Wisp – Verwandelt Sonic in einen Jade-Geist, der herumfliegen kann und feste Objekte durchdringt, um versteckte Bereiche zu finden.

Rosa Wisp – Verwandelt Sonic in einen rosa Stachel, der Wände und Decken hochrollen und Feinde angreifen kann.

Grünes Wisp – Verwandelt Sonic in eine grüne Schwebeform, um höher gelegene Bereiche zu erreichen, sodass er an tückischen Hindernissen vorbeischweben kann.

Orange Wisp – Verwandelt Sonic in eine orangefarbene Rakete, die hoch in die Luft zischt und unvergleichliche Höhen erreicht.

Blaues Wisp – Tausche blaue Ringe und blaue Blöcke, um neue Routen zu öffnen. Verwandelt Sonic in einen blauen Würfel, als der er Gegner niedertrampeln kann.

Gelbes Wisp – Verwandelt Sonic in einen gelben Bohrer. Er kann sich somit in den Boden eingraben oder durch das Wasser schnellen.

Lila Wisp – Versetzt Sonic in einen hungrigen lila Rausch und er verschlingt alles, auf was sich ihm in den Weg stellt.

Besser denn je: Verfügbar auf PlayStation 4, Xbox One und Switch. Sonic Colors: Ultimate ist farbenfroh und trumpft mit überarbeiteter Grafik, verfeinerter Steuerung und vielen weiteren Gameplay-Upgrades auf. Dank Abwärtskompatibilität ist der Titel auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar.

HD-Updates – Neue HD-Updates und weitere Verbesserungen, 60 FPS, überarbeitete Beleuchtung, verbesserte Grafik und 4K-Auflösung

Parkmünzen & Anpassungen – Im Store können Parkmünzen verwendet werden, um einzigartige Boosts, Auren, Schuhe und Handschuhe für Sonic freizuschalten.

Anpassbare Steuerung – Passt die Steuerung eurem Spielstil an.

Tails Save – Findet einen Tails-Save und bringt euch in Sicherheit!

100 Count Ring – Sammelt einen 100-Count-Ring, um vorübergehend unbesiegbar zu werden und euren Punktestand nach jedem Level zu erhöhen.

Musik – Vollständig neu abgemischter Soundtrack, der das Tempo vorgibt, während ihr Dr. Eggmans bösem Plan ein Ende setzt.

„Rival-Rush“-Mode: Testet eure Fähigkeiten, tritt gegen Metal-Sonic an. Besiegt ihn, um weitere Belohnungen freizuschalten.

Sonic Colours: Ultimate ist ab sofort in den Stores für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie PC verfügbar. Die Handelsversion erscheint zu einem späteren Zeitpunkt und beinhaltet einen zusätzlichen Sonic-Schlüsselanhänger.