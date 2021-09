Life is Strange: True Colors: Um diese Uhrzeit wird das Spiel freigeschaltet

Um diese Uhrzeit wird das Life is Strange: True Colors freigeschaltet und ist für alle digitalen Käufer spielbar.

Falls ihr schon sehnsüchtig auf Life is Strange: True Colors wartet, dann könnt ihr euch jetzt schon den Starttermin samt Uhrzeit in euren Kalender eintragen.

Square Enix gibt bekannt, dass Life is Strange: True Colors in Deutschland ab dem 09. September 2021 um 18:00 Uhr freigeschaltet wird. Wer nicht länger warten kann, schaut sich die ersten 15 Minuten aus dem Spiel an.

Life is Strange: True Colors Vorbestellung