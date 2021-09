Life is Strange: True Colors: Weitere Fehlerkorrekturen per Update verfügbar

Weitere Fehlerkorrekturen sind im zweiten Update für Life is Strange: True Colors verfügbar.

Life is Strange: True Colors hat sein zweites Update nach dem Launch in diesem Monat erhalten.

Im aktuellen Update wurden im zweiten Kapitel des narrativen Spiels T-Posen von Jed und Alex beseitigt. Auf Xbox-Konsolen sollten weiterhin die Ingame-Links nun richtig funktionieren.

Das nächste Update steht bereits in den Startlöchern und wird am 04. Oktober erwartet. Dann wird sich das Update um manche Framerate Verluste unter 30 FPS in manchen Instanzen auf der Xbox Series X kümmern.

Patch Notes vom 27. September

Fxed Issues

All Platforms

• Chapter 2 – Jed T-Posing in Black Lantern

• Chapter 2 – Alex T-Posing with Ryan

PlayStation

• PS4 – Screen Turning White

• PS5 – HDR sliders missing

Xbox

• In-game links not functioning