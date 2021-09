Chernobylite: Sci-Fi-Survival-Horror-RPG hat die Sperrzone verlassen

Nach einem extrem erfolgreichen PC-Release freuen sich der Videospielepublisher All in! Games und das Entwicklerstudio The Farm 51, die Veröffentlichung von Chernobylite auf PlayStation 4 und Xbox One bekannt zugeben. Spieler können das Sci-Fi-Survival-Horror-RPG, das in einer hyperrealistischen 3D-Nachbildung der Sperrzone von Tschernobyl spielt, digital in den Konsolen-Shops für 29,99 € erwerben.

Der Konsolen-Release von Chernobylite ist jedoch nicht das Ende der Reise. Die Entwickler haben weitere großartige Inhalte geplant, die über die nächsten 14 Monate in Form von sechs DLCs erscheinen werden, einschließlich kostenpflichtiger und kostenloser Inhalte. Jeder DLC ist eine bunte Mischung aus neuen Missionen, Monstern, Waffen, Spielmodi und vielem mehr.