Life is Strange: True Colors: Twitch Crowd Choice Feature wird unterstützt

Life is Strange: True Colors unterstützt das Crowd Choice Feature von Twitch.

Square Enix gibt bekannt, dass Life is Strange: True Colors das Crowd-Choice-Feature von Twitch unterstützen wird. Der brandneue Ableger des beliebten Life is Strange-Franchise erscheint am 10. September und lässt Zuschauer live über jede wichtige Entscheidung während des Streams abstimmen.

Dabei kann ausgewählt werden, ob Streamer die Vorschläge vorab sehen möchten, bevor sie eine Entscheidung treffen, oder ob sie „Full Democracy“ walten lassen wollen, und ihren Zuschauern mit der Crowd-Choice-Mechanik die Kontrolle über die Geschichte überlassen. Life is Strange: True Colors ist das erste Spiel der Reihe, das dieses Feature auf Twitch einbindet.

Mit Crowd Choice werden die Zuschauer noch stärker in das Spiel einbezogen. Sie können live während des Spiels über spannende Entscheidungen und ausschlaggebende Weichenstellungen abstimmen. Dafür müssen sie lediglich die Erweiterung bei Twitch aktivieren.

Auch für Twitch-Streamer geht es schnell und einfach: Zuerst muss der Square Enix Members-Account mit einem unterstützten Spiel, wie Life is Strange: True Colors, verbunden werden. Dann kann der Stream gestartet und der Crowd Choice-Modus im Menü „Live Stream“ in den Spieleinstellungen aktiviert werden.

Crowd Choice bietet zwei Möglichkeiten, die Gesinnung der Zuschauer zu überprüfen, während die Streamer die volle Kontrolle über die Optionen und den Zeitpunkt der Abstimmung behalten.

Wird sich für die Variante „Full Democrary“ entschieden, bei der die Abstimmung der Zuschauer automatisch alle wichtigen Entscheidungen trifft, oder für „Suggestion“, bei der die Abstimmungsergebnisse zuvor angezeigt werden, bevor sich für etwas völlig anderes entschieden wird? Crowd Choice bietet eine großartige Gelegenheit, erzählerische Spiele wie Life is Strange: True Colors auf eine neue und unvorhersehbare Weise zu spielen.