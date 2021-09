Life is Strange: True Colors: Spiel wird zur gleichen Zeit weltweit veröffentlicht

Die Veröffentlichung des Abenteuerspiels Life is Strange: True Colors ist nicht mehr weit entfernt. Wie der Publisher Square Enix zusammen mit dem Entwickler Deck Nine Games bekannt gegeben hat, wird man das Spiel zur selben Zeit weltweit veröffentlichen.

Aufgrund der Datumsgrenze erscheint das Spiel in Australien und Singapur nominell einen Tag später, was jedoch demselben Zeitpunkt des Veröffentlichungstermins in Deutschland entspricht. In Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) erscheint das Spiel am 09. September 2021 um 18:00 Uhr.

Wie es in den anderen Regionen der Welt aussieht? Macht euch hier ein Bild davon:

Falls ihr euch für das Spiel interessiert, dann lest euch gerne unseren Test durch: