Sonic Generations: Enthüllung von Sonic X Shadow Generations möglich

Kaum steht ein neuer Showcase an, da sprudelt es überall an neuen Gerüchten. So soll die Enthüllung von Sonic X Shadow Generations schon morgen beim PlayStation State of Play Showcase stattfinden.

Während der 40 Minuten Show werden 15 Spiele vorgestellt. Stellar Blade und Rise of the Ronin sind bereits bestätigt. Dazu soll „Concord“ gezeigt werden und laut der Gerüchteküche alles in den Schatten stellen. Das Spiel selbst soll sich dabei sehr an Marvel’s Guardians of the Galaxy orientieren.

Zu den weiteren Gerüchten und Spielen zählen: Death Stranding 2, Until Dawn Remaster, Concord, New Metro VR Game, Silent Hill 2 Remake, Judas und Final Fantasy VII Rebirth.

Am 31. Januar um 23:00 Uhr startet die Sony PlayStation-Veranstaltung und spätestens nach der Sendung sind wir alle schlauer.