Sonic Origins Plus: Inhalte der physischen Collector’s Edition

Sonic Origins Plus erhält eine physische Collector’s Edition mit diesen Inhalten.

In Zusammenarbeit mit SEGA und Plaion freut sich Pix’n Love, die exklusive Collector’s Edition von Sonic Origins Plus für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One zu enthüllen.

Dieses prestigeträchtige Boxset mit großzügigen Abmessungen (28 cm Breite x 26 cm Höhe) vereint:

Das physische Spiel Sonic Origins Plus „Day One Edition“ für Nintendo Switch, PlayStation oder Xbox

Eine neue 96-seitige Artbook

Eine Acryl-Plakette

Vier Lithografien

Diese Collector’s Edition ist eine echte Hommage an Sonic, eine der größten Ikonen der Videospiele, und wurde in Zusammenarbeit mit dem Sonic Team erstellt, dem berühmten Studio, das Ende der 1980er Jahre gegründet wurde und hinter der Sonic the Hedgehog-Franchise steht.

Vorbesteller-Bonus

Taucht ein in die 1990er Jahre mit dieser kostenlosen Mega Drive / Genesis Box für jede Vorbestellung im offiziellen Pix’n Love eShop (enthält kein Spiel).

Erweitert das Sonic The Hedgehog-Erlebnis mit diesem neuen 96-seitigen Artbook, das zahlreiche Artworks und Designdokumente enthält.

Die Sonic Origins Plus Collector’s Edition erscheint im November und kostet 79,99 Euro. Vorbestellungen sind exklusiv am 27. September um 17:00 Uhr auf pixnlove.com möglich. Der Anbieter versendet in die meisten europäischen Länder.