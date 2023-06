Sonic Origins Plus: Spielsammlung ab sofort erhältlich

Autor:, in / Sonic Origins Plus

Vor 32 Jahren startete Sonics Reise und führte den blauen Igel von klassischen 2D-Side-Scrolling-Action-Plattformern über 3D-Adventures bis hin zum Open-Zone-Konzept des neusten Ablegers Sonic Frontiers.

Pünktlich zum Jubiläum der Reihe wurde jetzt Sonic Origins Plus für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.

Sonic Origins Plus enthält alle Inhalte der 2022 erschienenen Spielesammlung Sonic Origins (Remaster-Versionen zu Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD) und fügt diesen zwölf Game Gear-Titel, Qualitäts-Updates sowie bereits veröffentlichte Zusatzinhalte wie das Classic Music Pack und das Premium Fun Pack hinzu.

Obendrein ist Amy Rose erstmals als spielbarer Charakter in den Klassikern Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD auswählbar.

Sonic Origins Plus liefert jede Menge aufregende neue Inhalte, einschließlich 12 Game Gear-Titeln und – zum allerersten Mal – Amy Rose als spielbaren Charakter in Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD.

Sonic Origins Plus sorgt zudem für mehr Ameisenigel-Action dank der neuen Möglichkeit, in Sonic CD als Knuckles zu spielen – mit ganz neuen Wegen durch die Level, die im Hinblick auf dessen einzigartige Fähigkeiten designt wurden. Die Game-Gear-Spiele sind emuliert und im Museum spielbar. Folgende Titel sind enthalten:

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Sonic Blast

Sonic Chaos

Sonic Drift

Sonic Drift Racing

Sonic Labyrinth

Sonic Spinball

Sonic The Hedgehog (8-bit)

Sonic The Hedgehog 2 (8-bit)

Sonic Triple Trouble

Tails Adventure

Tails‘ Skypatrol

Sonic Origins Plus enthält zudem sämtliche zuvor erschienenen Sonic Origins-Zusatzinhalte, einschließlich des Classic-Music-Pack und Premium-Fun-Pack. Mit mehr Inhalten als je zuvor und einer neuen physischen Premium-Version ist Sonic Origins Plus die absolut beste Art, 16 klassische Sonic-Spiele in einer zeitlosen Sammlung zu erleben.

Übersicht:

Sonic Origins Plus – Premium-Boxversion – 39,99 EUR

Sonic Origins-Basisspiel

Plus-Erweiterungspack mit sämtlichen DLCs

20-seitiges Artbook

Wendecover, inspiriert von der klassischen Sonic-Ära der 90er-Jahre auf dem Mega Drive

Spielinhalte:

Klassiker im neuen Gewand Erlebe 4 überarbeitete Sonic-Klassiker: Sonic The Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD, alle in HD-Auflösung mit aufgebohrten Grafiken, Animationen und Verbesserungen für die aktuelle Generation.

Klassik- und Jubiläumsmodus Rase im Klassik-Modus im Wirbelsprint durch zahlreiche Zonen, und zwar mit der originalen Auflösung des Spiels und mit begrenzten Leben. Im neuen Jubiläumsmodus hast du unbegrenzte Leben und spielst im HD-Breitbildformat.

Neues zum Freischalten Schließe Missionen ab und schalte den Spiegelmodus, neue Level, Herausforderungen, exklusive Hintergrundinhalte, einen Musikspieler, animierte Kurzfilme, Speziallevel und mehr frei!

Physische Premium-Sammleredition Diese Edition bietet ein 20-seitiges Artbook sowie ein Wendecover, das inspiriert von der klassischen Sonic-Ära der 90er-Jahre ist.

Game-Gear-Spiele Spiele 12 klassische Game-Gear-Titel, darunter Sonic Drift Racing, Sonic Spinball und Tails Adventure!

Neue spielbare Charaktere Spiele in Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD als Sonic, Tails, Knuckles oder – zum allersten Mal – als Amy Rose!

Komplett-Bundle Sonic Origins Plus enthält das Classic-Music-Pack und das Premium-Fun-Pack. Diese beinhalten extreme Missionen, den Spiegelmodus, zusätzliche Bildschirmrahmen, neue Charakter-Animationen in Menüs, zusätzliche Musik aus anderen Sonic-Spielen und mehr!



Die Edition gibt es direkt zur Veröffentlichung im Angebot: