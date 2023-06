Starfield: Howard: Charaktertiefe hat genau das richtige Maß

Bethesdas Todd Howard war kürzlich zu Gast im Kinda Funny Xcast und hatte dabei jede Menge Informationen zum kommenden Weltraum-Rollenspiel Starfield im Gepäck.

Unter anderem verriet Howard, dass von den über 1000 Planeten des Spiels nur ungefähr zehn Prozent bevölkert sein werden. Bei der Erkundung müssen Spieler auf Fahrzeuge, Reittiere oder ähnliche Fortbewegungsmittel verzichten.

Doch auch zum Charaktererstellungssystem mit positiven und negativen Eigenschaften sowie durch ausgewählte Hintergründe verfügbare Zusatzfähigkeiten hatte der Director einiges zu berichten. Dank der jahrelangen Erfahrung mit der Entwicklung von Rollenspiel habe man für Starfield genau das richtige Maß für die Charaktertiefe gefunden:

„Wir haben im Laufe der Jahrzehnte mehrere Spiele mit verschiedenen Charaktersystemen entwickelt, und ich glaube, wir haben viel darüber gelernt, wie es sich anfühlt, wenn man ein Spiel beginnt. Wie sehen die ersten Entscheidungen aus, bevor man die eigentlichen Regeln des Spiels versteht? Das ist immer ein Kniff, um es richtig zu machen.“

„Und wie viel Tiefe hat es, wenn man 20 Stunden oder 50 Stunden oder 100 Stunden oder 500 Stunden spielt? Ich glaube, wir haben mit Starfield genau das richtige Maß gefunden, um den Spielern von Anfang an den richtigen Beigeschmack zu geben, indem wir ihnen einige Startfähigkeiten und ihren Hintergrund mitgeben. Aber das hat auch einen gewissen Reiz – die Leute wollen Rollenspiele spielen. Sie wollen es nicht als eine Liste von Zahlen sehen.“

„Ich bin ein Chefkoch, okay. Was ist das – was kann ein Chefkoch? Wie wirkt sich das auf den Dialog oder andere Entscheidungen im Spiel aus? Die Eigenschaften – das ist ein bisschen wie ein origineller Rückgriff auf Fallout. Sie sind optional. Sie sind mit positiven und negativen Eigenschaften verbunden.“