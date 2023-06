Starfield: Keine Fahrzeuge oder Reittiere zur Erkundung

Wer die mehr als 1000 Planeten in Starfield erkunden möchte, der geht vielleicht davon aus, dies in einem Fahrzeug oder auf einem Reittier zu tun.

Doch es wird weder irgendwelche Fahrzeuge noch heimische Tiere als Transportmittel geben. Das sagte Game Director Todd Howard gegenüber Kinda Funny Games.

Auf die Frage nach diesen Fortbewegungsmitteln sagte Howard: „Es gibt keine. Wir haben das bei unseren anderen Spielen gesehen, wo wir es so gestalten wollten, dass es sich zu Fuß gut anfühlt. Aber wir haben ja das Boost Pack.“

Aber ihr müsst jetzt nicht nach einem Space Taxi Ausschau halten, denn das Boost Pack wird euch von A nach B bringen.

„Ihr habt etwas davon in dem Video gesehen, und ihr habt die Fertigkeiten für das Boost Pack. Das Boost Pack funktioniert also fast wie dieses Fahrzeug. Es macht super viel Spaß, wenn man hindurchfliegen kann, und die Planeten mit niedriger Schwerkraft sind wirklich etwas ganz Besonderes im Spiel“, so Howard.