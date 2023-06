Dr. Fetus Mean Meat Machine: Fleischiger Action-Puzzler für Xbox erhältlich

Der fleischige Action-Puzzler Dr. Fetus Mean Meat Machine ist ab sofort für Xbox-Konsolen erhältlich.

Thunderful, Headup und Team Meat freuen sich das Fleischzerkleinerungsspiel Dr. Fetus Mean Meat Machine jetzt für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam, GOG, Epic Games Store) zu einem Preis von 9,99 Euro zu verölffentlichen.

Mean Meat Machine bringt die Hardcore-Herausforderung, für die Super Meat Boy bekannt ist, in diese einzigartige Mischung aus Rätsel- und intensivem Action-Gameplay, dass bis zum Rand mit Bussägen, Raketen und einer ganzen Reihe anderer tödlicher Gefahren gefüllt ist, die der ruchlose Dr. Fetus in seinem Labor ausgeheckt hat.

Die Ereignisse von Dr. Fetus‘ Mean Meat Machine finden direkt nach Super Meat Boy Forever statt. Nachdem er Meat Boy akribisch analysiert hat, hat der ruchlose Dr. Fetus nun alle Daten, die er braucht, um den perfekten Meat Boy-Klon zu erschaffen! Es gibt nur ein Problem: Die DNA-Probe, die er gesammelt hat, ist kein perfektes Exemplar, was wiederum zu einigen… nicht ganz so perfekten Klonen führt.

Dr. Fetus‘ Lösung besteht darin, einen Haufen unbarmherziger Testkammern zu schaffen, um die schlechten Klone von den guten zu trennen. Zu Beginn sehen die Klone Meat Boy überhaupt nicht ähnlich, aber mit der Zeit entwickelt sich das groteske, liebenswerte Gesicht, das Dr. Fetus so sehr hasst, immer mehr. Perfekte Klone sind in greifbarer Nähe…

Puzzelt euch durch bekannte Super Meat Boy- und Super Meat Boy Forever-Schauplätze wie den malerischen Wald, das Krankenhaus und die Salzfabrik, mit umwerfenden Hintergründen und Animationen, die von den Künstlern des Original-Super Meat Boy Forever-Spiels erstellt wurden, sowie einem wunderbaren Soundtrack von RIDICULON.

Es gibt über 100 meisterhaft handgefertigte Level voller kreativer Fallen und Gefahren, die es zu bewältigen gilt. Wenn ihr diese Hardcore-Version eines Klassikers überlebt, werdet ihr am Ende jeder Welt mit einem epischen Bosskampf konfrontiert, der die ultimative Herausforderung darstellt.

„Schnappt euch eure Kreissäge und macht euch an die Arbeit, denn Dr. Fetus’s Mean Meat Machine ist ab sofort erhältlich“, so Team Meat-Mitbegründer Tommy Refenes. „In 4-Gewinnt-Puzzlespielen gibt es normalerweise keine Sägen, aber genau deshalb ist dieses Spiel verdammt gut! Die Leute werden eine tolle Zeit haben, wenn sie versuchen, Klone zu gruppieren, um Matches zu bilden, während sie der Hindernishölle ausweichen, die wir für sie entworfen haben. Ich kann es kaum erwarten, dass alle es spielen!“

Hier noch der Launch-.Trailer: