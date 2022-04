Source of Madness: Kosmisches Horror-Action-RPG erscheint im Mai

Autor:, in / Source of Madness

Source of Madness erscheint am 11. Mai für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch auf dem Markt.

Thunderful & Carry Castle haben bekannt gegeben, dass Source of Madness, ihr seitwärts scrollendes Roguelite-Action-RPG, am 11. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen wird, parallel zum vollständigen Launch der Steam-Version, nach seinem erfolgreichen Lauf im Early Access.

Mit ständig wechselnden Landschaften, die es zu erforschen gilt, und neuen Monstrositäten, denen man sich bei jedem Durchlauf stellen muss, bietet diese Lovecraft-Odyssee eine wirklich einzigartige Variante des Genres.

Mit dem Start der Version 1.0 wird der Preis von Source of Madness auf $19,99 / €19,99 / £16,99 auf Steam steigen und der Startpreis auf den Konsolen wird derselbe sein. Alle Steam-Spieler, die sich Source of Madness zum aktuellen Early Access-Preis sichern wollen, können das Spiel noch vor dem 11. Mai erwerben.

Source of Madness versetzt die Spieler in die Rolle eines Akolythen in einer alternativen Realität, die von kosmischen Wesenheiten kontrolliert wird. Diese Welten verformen und verzerren sich jeden Tag, sodass die Lehmlande auf unvorhersehbare Weise terraformt und von grotesken Wesen himmlischen Ursprungs bewohnt werden.

Um der Quelle dieses unerklärlichen Übels auf die Spur zu kommen, führt dich deine Reise durch neun Biome, von den Tiefen des Verlieses des Vergessenen Wissens über die unheimliche Landschaft des Waldes der Lügen bis hin zur großen, nicht-euklidischen Zitadelle R’Lyeh und zu den Himmelskörpern an den Rändern des Universums.

Auf PS5 und Xbox Series X|S läuft Source of Madness mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60fps, wodurch die Action flüssig und reaktionsschnell bleibt. Auf PS4 und Xbox One können Spieler eine native 1080p-Auflösung bei 60fps genießen. Auf Nintendo Switch läuft Source of Madness im angedockten Zustand mit 1080p und im Handheld-/Tabletop-Modus mit 720p bei 60fps.

Jeder Spieldurchlauf bietet nicht nur unvorhersehbares Terrain, sondern auch bis zu Milliarden von Permutationen prozedural generierter Bestien, die aus einem neuronalen Netzwerk stammen, das Kreaturen aus einem scheinbar endlosen Abgrund zusammenbraut.

Diese physikalisch bedingten Monstrositäten klettern und strecken sich auf Milliarden von verschiedenen Arten, während sie von einer leistungsstarken, maschinell lernenden KI zum Leben erweckt werden, die alles tut, um Ihnen das Leben zur Hölle zu machen!

Bekämpft diese Abscheulichkeiten mit einer breiten Palette von Zaubern. Wählt zwischen fünf Klassen, verbessert eure Fertigkeiten und schaltet alle Arten von magischen Fähigkeiten frei, während ihr Ausrüstung und Gegenstände sammelt, die von euren Vorgängern zurückgelassen wurden.

Erweitert euer Arsenal, indem ihr das Blut eurer Feinde in magische Altäre füllt, um neue Zaubersprüche freizuschalten. Aber Vorsicht: Jedes Mal, wenn ihr untergeht, wird die Welt wiedergeboren und eure gesamte Ausrüstung ist verloren.

„Mit Source of Madness wollten wir ein Roguelite erschaffen, das mehr als nur das Level-Layout und die Gegnerkombinationen neu arrangiert, sondern in jedem Durchgang neue unheilige Bestien erschafft, gegen die man antreten muss“, sagt Per Fornander, CEO von Carry Castle. „Wir wussten, dass wir die Büchse der Pandora öffnen würden, wenn wir so viele Permutationen von KI-Monstrositäten mit maschinellem Lernen freisetzen, aber dank unseres Publikums von Early-Access-Spielern konnten wir sicherstellen, dass dieser Multiplattform-Launch so ausgefeilt ist wie nur möglich.“