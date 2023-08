South Park: Snow Day: 4-Spieler-Koop-Game enthüllt

Die South Park Digital Studios, THQ Nordic und Question Games kündigen South Park: Snow Day an – das vielleicht coolste 4-Spieler-Koop-Game in 3D. Schaut euch hier den Teaser-Trailer an:

Begleitet Cartman, Stan, Kyle und Kenny, in dreidimensionaler Glorie, um den magischsten Tag im Leben eines jeden Kindes zu feiern, einen Schnee-Tag! Schnappt euch bis zu drei Freunde und kämpft euch durch die schneebedeckten Straßen von South Park auf der Quest, die Welt zu retten und einen Tag ohne Schule zu genießen.

South Park: Snow Day erscheint 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch.