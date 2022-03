STALKER 2 Heart of Chernobyl: Entwicklung des Spiels pausiert

Autor:, in / STALKER 2 Heart of Chernobyl

Die Entwicklung von STALKER 2 Heart of Chernobyl wurde wegen des Krieges in der Ukraine bis auf Weiteres gestoppt.

GSC Game World arbeitete zuletzt an der Bearbeitung eines Videos zum Motion Capturing. Damit wollte man Fans zeigen, wie die Zwischensequenzen in STALKER 2 Heart of Chernobyl entstanden sind.

Doch dann erklärte Russland der Ukraine in der letzten Woche den Krieg und begann mit Angriffen auf das Land, die bis heute anhalten.

Damit wurde alles andere zur Nebensache. So auch die Entwicklung von STALKER 2 Heart of Chernobyl.

Man wird die Arbeit am Spiel fortsetzen. Wenn der Krieg gewonnen wurde, wie der Entwickler im Video erklärt.