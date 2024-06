Star Wars Outlaws: Das wurde im neuen Gameplay-Video gezeigt

Autor:, in / Star Wars Outlaws

Im Zuge der Ubisoft Forward in Los Angeles enthüllte Ubisoft eine neue Gameplay-Präsentation, die Kay Vess auf Tatooine führt, um dort einen Waffenexperten und Revolverhelden zu finden und diesen zu überzeugen ihre Fähigkeiten mit ihrem Blaster zu verbessern.

Darüber hinaus wurde ein neuer Überblicks-Trailer veröffentlicht, der die Vergangenheit von Kay und Nix beleuchtet und zeigt, welche Art von riskanten Jobs die beiden annehmen können, sowie einige der einzigartigen Umgebungen, die sie in Star Wars Outlaws erkunden können. ​

Star Wars Outlaws, das erste Open-World Star Wars-Spiel, erscheint am 30. August für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation 5, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect. Fans, die Ubisoft+ abonnieren oder die Gold-Edition oder Ultimate-Edition des Spiels kaufen, können bis zu drei Tage früher auf das Spiel zugreifen.

In dem neuen Gameplay-Video erklärt Game Director Mathias Karlson eine der Experten-Quests von Star Wars Outlaws. „Eine der wichtigsten Motivationen für die Erkundung in Star Wars Outlaws ist es, schwer fassbare Experten zu finden, die über die ganze Galaxie verstreut sind und die Kay helfen, neue Fähigkeiten zu erlernen, um in der Unterwelt zu überleben“, erklärt Karlson.

In dem Video sammelt Kay Informationen über einen Revolverhelden auf Tatooine. Während sie mit ihrem Schiff, der Trailblazer, von dem Asteroidenfeld in Akivas Umlaufbahn aus durch den Weltraum reist, sehen wir, wie sie einem Frachter des Pyke-Syndikats zu Hilfe kommt, der von Piraten-Sternenjägern angegriffen wird; die Pykes sind dankbar für ihre Hilfe, und Kays Ansehen beim Syndikat wächst und könnte ihr in Zukunft weitere Möglichkeiten eröffnen.

Auf Tatooine angekommen, betritt Kay einen Planeten, auf dem der größte Teil der Wirtschaft von einem anderen Syndikat kontrolliert wird: dem Huttenkartell. Auf der Suche nach dem Revolverhelden erkundet sie Mos Eisley, den legendären Hort des Abschaums und der Verkommenheit.

Karlson sagt, dass die Erschaffung von Mos Eisley ein Highlight für das Entwicklungsteam war: „Diese einzigartige Stadt neu zu erschaffen, ist ein wahr gewordener Traum für unser Team, der es uns ermöglicht, Teile von Mos Eisley zu zeigen, die man noch nie zuvor gesehen hat.“ ​

Kays Informationen führen zu einem Lagerhaus des Huttenkartells in den südlichen Hügeln; leider hat sie bei den Hutten einen schlechten Ruf. Sie werden sie nicht einfach durch die Vordertür lassen – sie muss das Gebiet infiltrieren, ohne den Alarm auszulösen oder eine Konfrontation zu riskieren.

Kay hat Erfolg und findet Informationen über den Aufenthaltsort des Revolverhelden, aber jetzt muss sie fliehen, was sie in eine Schießerei verwickelt. Am Ende des Videos trifft Kay schließlich auf den erfahrenen Revolverhelden Sheriff Quint. ​

Star Wars Outlaws kann in mehreren Versionen bereits vorbestellt werden. Eine Übersicht findet ihr hier.