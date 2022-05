SteamWorld Headhunter: Vier Ableger bei Thunderful Games in Arbeit

Autor:, in / SteamWorld Headhunter

Thunderful Games arbeitet an vier Spielen zur SteamWorld-Serie und will die Marko somit ordentlich ausbauen.

Thunderful Games hat offiziell bekannt gegeben, dass man an vier neuen Spielen aus der SteeamWorld-Reihe arbeitet. Drei der Titel, darunter SteamWorld Headhunter, welches bereits angekündigt wurde, erscheinen laut Entwickler Thunderful Games im Jahr 2023.

Letztes Jahr wurde bereits SteamWorld Headhunter, ein Third-Person Co-op Action-Adventure-Spiel angekündigt, aber es hat sich nun herausgestellt, dass Thunderful Games an drei weiteren Titeln der Serie arbeitet.

Dasselbe wurde im jüngsten vierteljährlichen Finanzbericht von Thunderful bestätigt, in welchem drei unangekündigte SteamWorld Spiele derzeit in Arbeit sind. Das Erste trägt den Codenamen Strawberry und wird angeblich als Puzzle-Spiel für Mobilgeräte entwickelt. Ein weiteres wird als Coffee gelistet, hierbei handelt es sich angeblich um ein Aufbauspiel, welches für PC und Konsolen ausgearbeitet wird. Zum Schluss gibt es noch Caramel, einen rundenbasierten taktischen Strategie-Shooter, der für PC, Konsolen und Mobilgeräten in Arbeit ist.

SteamWorld ist derzeit mit Abstand das beliebteste und bekannteste Spiel von Publisher Thunderful Games und es ist somit nicht überraschend, dass die Verantwortlichen vorhaben, das maximale aus der Franchise zu machen.

Von den vier SteamWorld Spielen sollen drei im Jahr 2023 erscheinen, wobei Caramel für 2024 geplant ist.