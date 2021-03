Stonefly: Mehr Details zum atmosphärischen Action-Adventure

Flight School Studio, der preisgekrönte Indie-Entwickler von Creature in the Well, hat seinen neuen Titel Stonefly für Sommer 2021 angekündigt – hier in der Xboxdynasty Vorschau.

Das Action-Adventure nimmt Spieler in einem käferförmigen Mech auf eine Reise durch einen verzauberten Wald und erzählt dabei eine herzerwärmende Geschichte über Selbstfindung und die Suche nach Zugehörigkeit. Publisher des Titels ist MWM Interactive, eine Abteilung der Entertainment-Firma Madison Wells, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, erfindungsreiche, künstlerische und eindrucksvolle Spiel von Indie-Entwicklern aus der ganzen Welt zu unterstützen.

Der Ankündigungs-Trailer zu Stonefly:

Einen ersten Blick auf das Gameplay gibt es hier:

„Stonefly ist ein wichtiger Schritt für unser kleines Entwicklerteam. Wir haben ein Spiel entwickelt, das Annikas Prozess der Selbstfindung und ihre Entwicklung als Erfinderin in einer herausfordernden Welt darstellt“, meint Bohdon Sayre, Game Director bei Flight School Studio. „MWMi hat uns bei Creature in the Well super unterstützt, also war es selbstverständlich für uns, bei Stonefly zusammenzuarbeiten. Sie lassen uns in jeder Entwicklungsphase kreativen Freiraum, während wir uns durch dieses ambitionierte Projekt arbeiten.“

Stonefly hat einen reichhaltigen, handgezeichneten Stil, der von der Kunst aus der Mitte des 20. Jahrhunderts sowie der Natur beeinflusst ist. Das Spiel erzählt die Coming-of-Age-Geschichte von Annika, einer brillanten aber naiven Erfinderin, die sich auf die Suche nach einem verlorenen Erbstück macht. In der Rolle von Annika erfinden und nutzen die Spieler Fähigkeiten für ihre eigenen Mechs. Ihre Reise führt sie in die Tiefen eines Waldes, wo sie geschickt durch wunderschöne Flora und gefährliche Fauna gleiten müssen, um an Rohmaterialien zu gelangen. Dabei müssen sie sich hungrigen Käfern stellen und treffen eine Reihe bemerkenswerter Charaktere, die Annika dabei helfen, ihre innere Stärke zu finden und ihr Erbe zu akzeptieren.

„Flight School Studio erschaffen Titel, die ihre Spieler fesseln. Man erkennt es daran, wie sehr sie das Gameplay sowie die einzigartige Herangehensweise von Creature in the Well an die Hack-and-Slay- und Dungeon Crawler-Genres geliebt haben“, sagt Ethan Stearns, Executive Vice President von MWM Interactive. „Wir sind froh darüber, wieder mit dem Studio zusammenzuarbeiten und Stonefly zu Menschen überall auf der Welt bringen zu können. Das Spiel bietet ein unterhaltsames Abenteuer in einer beeindruckenden Welt, die von Flight School Studio handgefertigt wird und Ausdruck der Fähigkeit des Teams ist, Spiel und Storytelling durch ihre unglaublichen künstlerischen Fähigkeiten zu etwas Besonderem zu machen.“

Stonefly erscheint diesen Sommer für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam.