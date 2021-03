Psychonauts 2: Wird die Next-Gen Version nur für Xbox Series X|S erscheinen?

Autor:, in / Psychonauts 2

Die offizielle Website des Entwicklers Double Fine gibt bei den unterstützten Plattformen für Psychonauts 2 nicht die PlayStation 5 an.

Das amerikanische Entwicklerstudio Double Fine ist unter anderem durch Psychonauts bekannt geworden. Die Produktion eines Nachfolgers ist schon etwas länger bekannt, doch auf deren offizieller Website ist jetzt etwas Ungewöhnliches aufgetaucht.

Das Spiel wird für Windows, Linux, macOS, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erscheinen. Die Entwickler bieten ebenso eine Next-Gen Version an, doch unter den Plattformen wird nur die Xbox Series X|S angegeben. Der Titel soll außerdem ab Tag 1 in den Xbox Game Pass kommen.

Im Juni 2019 wurde Double Fine von Microsoft übernommen und somit zu einem Tochterunternehmen. Es kann also gut sein, dass dies kein Schreibfehler ist, sondern ein mögliches „halbes“ Exklusivspiel, da es für die PlayStation 4 trotzdem spielbar sein wird.

Wer also die Next-Gen Version von Psychonauts 2 auf seiner Konsole haben möchte, kommt womöglich nicht um eine Xbox Series X|S herum, wobei die PS4-Version von Psychonauts 2 durchaus durch die Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar sein könnte.

Hier die Website, die keine PS5-Version auflistet: