Autor:, in / Super Bomberman R 2

Die Bomberman-Brüder sind zurück in Super Bomberman R 2. Das Spiel erscheint im Jahr 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie X/S, Xbox One und PC via Steam.

Konami hat dazu bekannt gegeben, dass der neue „Castle“-Modus für Standardkämpfe und 64-Spieler-Battle-Royale hinzugefügt wird. Einen ersten Vorgeschmack gibt es im Trailer zu Super Bomberman R 2:

Konami hat dazu einige Details zu den Spielmodi in Super Bomberman R 2 enthüllt:

Ein explosiver neuer „Story“-Modus

Der Einzelspielermodus „Story“ nimmt die Spieler mit in ein brandneues Abenteuer. Eine mysteriöse Gefahr lauert am Horizont. Können die Bomber Brothers und ihre neuen Freunde das Universum retten und den Frieden bewahren?

Neuer Modus „Castle“

Im neuen Kampfmodus „Castle“ kämpfen die Spieler um Schätze! Die Spieler werden in zwei Teams aufgeteilt: die „Angriffsseite“, die darauf abzielt, die Schätze auf der Bühne zu erobern, und die „Burgseite“, die die Schätze schützt!

Im „Castle“-Modus könnt ihr eure eigenen Kampfstadien erstellen. Ihr könnt die von euch erstellten Stages mit Blöcken und Gimmicks auch online hochladen. So teilt ihr eure eigenen Stadien mit Spielern auf der ganzen Welt!

Kampfmodus „Standard“

Genießt den vertrauten Spielstil von Bomberman im Battle Modus. Habt einfach Spaß mit Freunden, der Familie oder online in aufregenden Bomberman-Schlachten!

Kampfmodus „Grand Prix“

Teamkämpfe mit bis zu 3 Spielern. Sammelt „Kristalle“ oder kämpft um die Anzahl der „Niederlagen“, aber aufgepasst, denn Teamwork ist der Schlüssel zum Sieg und passt auf, dass ihr nicht in die Explosion eurer Teamkollegen geratet.

Kampfmodus „Battle 64“

Hier erwartet euch ein spannendes Battle Royale mit „64 Spielern“. Dieser Kampfmodus wurde aus „Super Bomberman R Online“ übernommen. Kämpft gegen die Rivalen in dem immer enger werdenden Gebiet und schnappt euch Bomber One.