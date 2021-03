Super Bomberman R Online: Erscheint als Free-to-Play-Spiel für Xbox One

Autor:, in / Super Bomberman R Online

Super Bomberman R Online erscheint als Free-to-Play-Spiel inklusive Battle-Royale Modus für Xbox One.

Konami erweitert die Plattformen für Super Bomberman R Online und kündigt an, das Spiel als Free-to-Play-Modell noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam zu veröffentlichen.

Super Bomberman R Online wird zudem auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar sein und das Cross-Plattform-Feature unterstützen.

Das Spiel folgt dem bekannten Spielprinzip, bei dem ihr euch den Weg mit Bomben freisprengt und Power-Ups für neue Fähigkeiten einsammelt.

„Lasst Bomben fallen und sammelt Power-Ups, um euch euren Weg durch SUPER BOMBERMAN R ONLINE zu bahnen! Ihr könnt in diesem explosiven Überlebenskampf gegen bis zu 64 Spieler aus der ganzen Welt antreten. Mit dem neuen BATTLE 64-Modus bewegt man sich von einem Gebiet zum anderen und schießt seine Rivalen in einer epischen Online-Überlebensschlacht weg! Kämpft euch bis zum Ende durch und überlebt alle anderen Spieler, um BOMBER ONE zu werden!“

Schaut euch hier den Trailer von der Stadia-Ankündigung an: