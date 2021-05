Super Bomberman R Online: Release-Termin zum Free-to-Play-Spiel

Einen Termin für die Veröffentlichung von Super Bomberman R Online hat Konami jetzt festgelegt.

Spieler werden sich demnach schon ab dem 27. Mai 2021 ihren Weg mit Bomben freisprengen können und Ihre Fähigkeiten durch Power-Ups erweitern.

Super Bomberman R Online wird kostenlos für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam erscheinen. Dank Abwärtskompatibilität wird das Spiel auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 abspielbar sein.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE will be launching on May 27th for Xbox One as a free-to-play digital download for all Xbox users! The game will also be compatible on @Xbox Series X/S.

— Konami (@Konami) May 24, 2021