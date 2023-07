Survivor: Castaway Island: Überlebenskampf beginnt im Oktober

Wie in der Serie kämpfen die Kandidaten auch im Spiel Survivor: Castaway Island ums Überleben in der Wildnis.

Microids freut sich, eine neue Partnerschaft mit Banijay Brands für das Videospiel Survivor: Castaway Island bekannt zu geben, das auf dem Banijay-eigenen TV-Format Survivor basiert.

Entfesselt euren inneren Überlebenskünstler und begebt euch auf das ultimative Abenteuer! Wählt einen von 12 furchtlosen Abenteurern aus und schließt euch einem Stamm an. Überlebt in der ungezähmten Wildnis, testet eure Fähigkeiten in aufregenden Herausforderungen und spielt das soziale Spiel der Allianz und Strategie. Erlebt in diesem neuen Abenteuerspiel die Aufregung von Survivor, als ob ihr Teil der Show wärt!

Nach einer Partnerschaft zwischen Microids und ALP, den Produzenten von Survivor in Frankreich (vor Ort bekannt als Koh Lanta), baut der Deal mit Banijay Brands auf dem bestehenden Spiel auf und bringt es zu einem globalen Publikum.

Stéphane Longeard, CEO von Microids: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Banijay bekannt zu geben, einem weltweit führenden Fernsehsender und Content-Machtunternehmen. Diese Zusammenarbeit kombiniert unsere Expertise in der Spieleentwicklung mit ihrer Erfahrung in der Entwicklung erstklassiger Unterhaltung. Unser Ziel ist es, ein einzigartiges Spielerlebnis zu bieten, bei dem Interaktion, Wettbewerb und Überleben im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns darauf, den Spielern und Millionen von Zuschauern weltweit ein fesselndes Abenteuer zu bieten, das ihrer Lieblingsserie gerecht wird.“

„Survivor ist ein kultiges Format, das von unzähligen Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Mit seinen erstklassigen Fähigkeiten ist Microids ein großartiger Partner für uns, um dieses geistige Eigentum in ein originelles und innovatives Spiel zu verwandeln, das das Survivor-Erlebnis zu Hause nachbildet“, so Lex Scott, kommerzieller Direktor, Glücksspiele und Spiele bei Banijay Brands.

Survivor, ein von Charlie Parsons geschaffenes Banijay-Format, ist eines der meistgesehenen Reality-Entertainment-Formate weltweit. Die Show, die letztes Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feierte (das Format startete 1997 in Schweden), wurde von Variety zur besten Reality-Show aller Zeiten gekürt. Bis heute wurden weltweit insgesamt 50 Versionen und mehr als 360 Serien in Auftrag gegeben, und die CBS-Version der Show in den USA hat vor kurzem die Ausstrahlung ihrer 44. Staffel.

Survivor: Castaway Island, entwickelt von Magic Pockets, wird am 3. Oktober 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC auf Steam erhältlich sein.