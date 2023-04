Swordbreaker: Origins wird am 5. Mai auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und im Microsoft Store veröffentlicht! Der Preis beträgt 9,99 EUR. Die Xbox Series X|S-, Xbox One-, Nintendo Switch- und Microsoft Store-Versionen erhalten -20 % Rabatt während der zweiwöchigen Vorbestellungsphase.

Die Xbox Series X|S-Version erhält -50 % Rabatt für Besitzer der Xbox One-Version. Für die PlayStation 5-Version gibt es -50 % Rabatt für Besitzer der PlayStation 4-Version.

Über das Spiel: Die Mingals nähern sich den Grenzen von Dorgan, als die königliche Armee auf der anderen Seite der Brücke erscheint. Unter den Soldaten befindet sich auch unser Held in glänzender Rüstung, dessen Name Schwertbrecher ist.

Er muss entweder mit allen gewinnen oder eine beschämende Niederlage erleiden und das ganze Königreich zur Ausrottung verurteilen. Aber das wird alles etwas später passieren.

Im Moment lebt der junge Abenteurer ein friedliches Leben und kann sich nicht einmal vorstellen, was ihn erwartet. Seltsame Ereignisse ereignen sich auf dem Gebiet des Königreichs Dorgan. Die Menschen sprechen von den geheimnisvollen Fremden in den nördlichen Sümpfen; jemand sah mysteriöse Objekte vom Himmel fallen; andere hörten ein seltsames Brummen aus dem Untergrund. Und man kann nur vermuten, wie viele unbekannte Kreaturen sich im Dickicht der Wälder und in dunklen Höhlen verstecken.

All dies verleitet den jungen Mann dazu, sich in den Abgrund der unglaublichen Abenteuer zu stürzen.

Das Spiel wird von den Abenteuern von Swordbreaker erzählen, die ihm lange vor den Ereignissen des ersten Spiels widerfahren sind. Wie wird sein Schicksal besiegelt und wird er der Abenteurer werden, den wir kennen?