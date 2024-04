Tales of the Shire: Termin für ersten Trailer verkündet

Autor:, in / Tales of the Shire

Für Tales of the Shire wird es in noch im April einen ersten Trailer mit Blick ins Auenland geben.

Fans von Der Herr der Ringe und gemütlichen Spielen sollten sich den 22. April im Kalender eintragen. Für diesen Tag kündigen Weta Workshop und Private Division die Veröffentlichung eines Trailers zu Tales of the Shire an.

Das von den Werken von J.R.R. Tolkien inspirierte Spiel wurde im letzten Jahr angekündigt und ist für 2024 auf Konsolen und PC geplant.

Im Posting auf X könnt ihr einen kurzen Blick vom idyllischen Auenland erhaschen.

Attention, dear Hobbits! Mark your calendars for our #TalesoftheShire trailer on April 22! pic.twitter.com/aZXvmR8qUs — Tales of the Shire (@talesoftheshire) April 10, 2024