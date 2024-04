Tales of the Shire: Erster Trailer zum Herr der Ringe-Spiel

Autor:, in / Tales of the Shire

Private Division und Weta Workshop kündigen Tales of the Shire: Ein Herr der Ringe-Spiel an.

Private Division, ein Publishing Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO) und Weta Workshop, die für ihre Arbeit an der Welt von Mittelerde im Rahmen der „Herr der Ringe“-Filmtrilogie bekannt sind, haben heute Tales of the Shire: Ein „Herr der Ringe“-Spiel angekündigt, in dem Spieler in das gemütliche Leben eines Hobbits im Mittelerde-Universum von J.R.R. Tolkien eintauchen können.

Spieler erleben in Tales of the Shire die malerische Rückkehr in die wohl einladendste Region von Mittelerde und leben als Hobbit in dem idyllischen Örtchen Wasserau.

Hier können sie sich auf Wiesen entspannen, die Läden der Bewohner besuchen oder ein zweites Frühstück genießen. Dabei helfen sie, die Gemeinschaft zusammenzubringen und Wasserau zu einem richtigen Dorf zu machen, indem sie das größte Wasserauer Dorffest ausrichten, welches das Auenland je gesehen hat.

„Wir freuen uns, Spielern die Möglichkeit zu geben, ihre Fantasie zur Realität werden zu lassen und ihr eigenes bescheidenes Hobbit-Leben im Auenland führen zu können“, so Kelly Tyson, Head of Product bei Weta Workshop. „In Tales of the Shire können Fans Mittelerde auf eine ganz neue und behagliche Weise erleben. Das wohlige und fröhliche Gameplay dreht sich ganz um die Hobbits, um auch Neulinge vom Genre zu begeistern.“

Fans können sich einen Hobbit erstellen und mit einer Fülle an Anpassungsoptionen gestalten, um J.R.R. Tolkiens Mittelerde auf ihre eigene Art zu erleben.

Die eigene Hobbithöhle kann dabei mit verschiedensten Möbeln und Dekorationen zu einem einzigartigen, bescheidenen Eigenheim werden. Aktivitäten wie Kochen, Angeln, Sammeln, Gärtnern und mehr können im Auenland erlebt werden.

Angehende Hobbits können ihre Angel auswerfen, um im schimmernden Wasserauer See eine Forelle zu fangen oder Waldpilze sammeln gehen, um aus den Zutaten im Anschluss eine saftige Pastete für das Mittagessen herzustellen. Nachdem der Bauch voll ist, kann wieder durchs Auenland spaziert werden und Beziehungen zu den Bewohnern von Wasserau geknüpft werden, indem ihnen bei der Gartenarbeit geholfen wird oder zusammen eine der vielen täglichen Hobbit-Mahlzeiten genossen wird.

„Das Team von Weta Workshop erschafft eine fantastische Version von J.R.R. Tolkiens geschätzten Werken, in der Spieler es selbst in der Hand haben, wie sie ihr Hobbit-Leben in Mittelerde führen wollen“, erklärt Michael Worosz, Chief Strategy Officer bei Take-Two Interactive und Head of Private Division. „Spieler sehnen sich schon seit Jahren nach einem warmen und einladenden „Herr der Ringe™“-Spiel, und genau das bieten wir ihnen mit Tales of the Shire.“

Middle-earth Enterprises hat Weta Workshop dazu die umfangreichste kreative Lizenz für die literarischen Werke des „Herr der Ringe“-Universums übertragen, sodass Weta Workshop Game Studio voll aus der Welt der Bücher schöpfen kann.

Einen ersten Trailer gibt es hier zu sehen:

Tales of the Shire wird von Weta Workshop Game Studio, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Weta Workshop, entwickelt und soll in der zweiten Jahreshälfte von 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam) erscheinen.