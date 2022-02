That’s No Moon: CEO hat Entwicklerstudio verlassen

Im vergangenen Jahr formten Veteranen der Spieleindustrie das Entwicklerstudio That’s No Moon, um AAA-Spiele zu erschaffen.

Dafür konnte man unter der Leitung von Michael Mumbauer kreative Köpfe und Führungskräfte von SIE Santa Monica, Electronic Arts, und Bungie gewinnen.

Damals sagte Michael Mumbauer als CEO, dass man unvergessliche Geschichten und Charaktere kreieren wolle, die das Medium definieren und auf eine neue Stufe bringen sollen.

Jetzt wurde bekannt, dass das Studio seinen CEO verloren hat. Über seine LinkedIn-Seite teilte Mumbacher sein Ausscheiden aus dem Studio selbst mit.

„Schweren Herzens teile ich einige schockierende und traurige Neuigkeiten mit. Ich bin nicht mehr der CEO von That’s No Moon“, schrieb Mumbauer. „Ich liebe das Unternehmen, das ich aufgebaut habe, und all die großartigen Menschen, die ich in das Unternehmen gebracht habe. Sie sind eine Ansammlung von einigen der besten Künstler und Techniker der Welt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie unglaubliche Dinge tun werden, und ich werde sie sehr vermissen.“

„Wenn das erste Spiel von TNM herauskommt, werde ich unter den ersten sein, die es spielen, und wenn es Preise gewinnt, werde ich mit ihnen feiern.“

„Jetzt verlasse ich Las Vegas mit einem Blick in die Zukunft.“

„Ich bin hoffnungsvoll, inspiriert und bereit für das, was mit NeXT kommt.“