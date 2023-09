The Crew Motorfest: Erfolgreichste Veröffentlichung der Marke

Autor:, in / The Crew Motorfest

The Crew Motorfest ist die erfolgreichste Veröffentlichung der Marke.

Ubisoft gab bekannt, dass The Crew Motorfest, das brandneue Open-World-Fahrerlebnis der The Crew-Franchise, bereits in der ersten Woche einen starken Aufschwung erlebt.

Das Spiel ist der am höchsten bewertete Titel der Serie und hatte die beste erste Woche für die Serie in Bezug auf den Gesamtverkauf, die Gesamtausgaben der Konsumenten und die Rate der Season-Pass-Käufe.

The Crew Motorfest wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen positiv aufgenommen und hält, was es verspricht: hawaiianische Landschaften und Grafiktreue, verbessertes Fahrverhalten und eine Ode an die Autokultur durch das Playlist-System.

Die Crew 2-Community hat das neue Werk bereits angenommen und die Vorteile des ‚Collection Import‘-Features genutzt, wobei mehr als 42 Millionen Fahrzeuge aus The Crew 2 in The Crew Motorfest importiert wurden.

„Wir sind begeistert von der enthusiastischen Resonanz, die alle Franchise-Rekorde gebrochen hat. Wir möchten unserer Community für ihre unglaubliche Unterstützung danken“, sagt Ahmed Boukhelifa, Managing Director von Ubisoft Ivory Tower. „Der Launch ist erst der Anfang: Wir haben regelmäßige Updates mit neuen Themen und Erlebnissen sowie einen sehr starken Post-Launch-Support mit einer Mischung aus kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten geplant, der noch lange anhalten wird.“

Seit 2014 haben sich mehr als 40 Millionen Spieler dem Franchise angeschlossen und im Juli dieses Jahres, mehr als fünf Jahre nach dem Start von The Crew 2, einen neuen Rekord an monatlichen Durchschnittsnutzern aufgestellt.

Ubisoft Ivory Tower, das Studio hinter der The Crew-Franchise, hat bewiesen, dass es in der Lage ist, langfristig hochwertige Inhalte zu liefern, und wird auch The Crew Motorfest unterstützen.