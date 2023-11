The Division Resurgence: Entwicklertagebuch berichtet über neue Funktionen

Autor:, in / The Division Resurgence

Im neusten Entwicklertagebuch zum Mobile-Game The Division Resurgence berichtet Ubisoft über neue Funktionen.

Im neusten Entwicklertagebuch zum mobilen Shooter The Division Resurgence wird über die regionale Beta 2 informiert, die in Australien, Brasilien und den USA am 16. November stattfindet.

Welche Veränderungen die Entwickler seit der ersten Beta vorgenommen haben, wird ebenfalls thematisiert. So hat man dank des Feedbacks das Tutorial überarbeitet, Balancing in Bereichen wie Finanzsystem, wöchentliche Kopfgeldeinsätze und Waffen vorgenommen und verschiedene neue Funktionen hinzugefügt.

Neben dem Video informiert euch zusätzlich ein umfangreicher Artikel auf ubisoft.com über alle Änderungen.