The King of Fighters XV: SNK nimmt mit großem Stand an der EVO 2022 teil

Autor:, in / The King of Fighters XV

SNK hat bekannt gegeben, dass sie einen Stand auf der Evolution Championship Series 2022 (EVO 2022), dem weltgrößten Turnier für Fighting Games, haben. Das Event findet in Las Vegas in den USA vom 5. August bis 7. August statt. Mehr Informationen zur EVO 2022 gibt es auf der offiziellen Website.

Das KOF XV-Turnier bei der EVO 2022

KOF XV wurde als eines der Hauptturniere auf der EVO 2022 ausgewählt. Fans können den heißen Kampf um die KOF XV-Weltmeisterschaft live verfolgen. Details zu den Zeiten und den Live-Streams folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Zusätzlich zu dem Tunier bietet SNK an ihrem Stand noch eine Reihe anderer Aktivitäten.

SNK Stand

Der Stand von SNK ist vom 5. August bis 6. August in der Bayside Exhibit Halls im Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas zu finden.

Fans können bereits als Erstes das neue DLC-Team von KOF XV, Awakened Orochi, ausprobieren. Eine Anspielstation wartet auf die Gäste vor Ort. Die DLC-Charaktere sollen im August 2022 erscheinen. Zudem sind Retrotitel und Samurai Shodown ebenfalls vor Ort spielbar.

Autogrammstunde mit den KOF XV-Entwicklern: KOF XV Chief Producer Yasuyuki Oda und KOF XV Game Director Kaito Soranaka halten am 5. und 6. August eine Autogrammstunde ab. Die genauen Zeiten warden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

SNK Museum: Klassische SNK-Schmuckstücke werden in einem Austellungsbereich gezeigt. Dort gibt es regionale Collector-Items, schöne Illustrationene und vieles mehr.

Foto-Ecke und Social Media: Fans können in der Foto-Ecke ein Bild machen und dieses mit dem Hashtag #SNKEVO tweeten. Dadurch nehmen sie an einem exklusiven Gewinnspiel teil. Die Preise enthalten Limited-Edition-Games und exklusive KOF XV T-Shirts. Teilnehmer erhaöten außerdem ein EVO 2022 Geschenk. Es gibt hier nichts zu verlieren.

Panel-Diskussion der KOF XV-Entwickler

Am 5. August nehmen Chief Producer Yasuyuki Oda, Assistant Producer Joshua Weatherford und Game Director Kaito Soranaka an einer Panel-Diskussion über die Entwicklung des DLC-Teams Awakened Orochi und anderen SNK-Titeln teil. Ein Live-Stream des Events ist ebenfalls geplant. Die genaue Uhrzeit wird später bekannt gegeben.

Besonderes SNK Sound Team Live Session Video

Ebenfalls am 5. August stellt das SNK Sound Team ein Live-Session-Video von ausgewählten Songs aus SNKs beliebtesten Titeln vor. Dazu gehören KOF, Samurai Shodown und Fatal Fury. Ein Live-Stream ist ebenfalls geplant, die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben.

SNK Merch

Am ten/o Stand gibt es originale KOF XV-T-Shirts und weitere beliebte Sammelstücke direct aus Japan zu kaufen. Obendrein gibt es ein Giveaway von Nintendo Switch-Controller-Skins für Samurai Shodown und Neogeo-Sticker. Die Anzahl an Gegenständen ist limitert. Mehr Informationen gibt es am Stand von ten/o.

KOF XV ist zudem im Rahmen der EVO 2022 auf verschiedenen Plattformen reduziert. Informationen zu den Rabatten werden auf SNKs offiziellem Twitter-Kanal gepostet.