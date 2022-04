The King of Fighters XV: SNK präsentiert The Ultimate History

Autor:, in / The King of Fighters XV

SNK präsentiert The King of Fighters: The Ultimate History.

SNK und Bitmap Books haben The King of Fighters: The Ultimate History vorgestellt. The King of Fighters (KOF) ist eine der wichtigsten Fighting-Game-Serien aller Zeiten und spielt heutzutage ganz oben in der Liga der Fighting Games mit. Doch die Geschichte der langen und beliebten Spieleserie wurde noch nie richtig aufgearbeitet – bis jetzt. The King of Fighters: The Ultimate History erscheint diesen Sommer.

Das erste offiziell lizensierte Buch seiner Art schildert die Geschichte hinter der KOF-Franchise in seiner Gesamtheit. The King of Fighters: The Ultimate History stellt Illustrationen und Artwork sowie die wichtigsten Mitglieder des ursprünglichen Entwicklungsteams vor.

Dieses offizielle Buch liefert die umfangreiche, visuelle und geschriebene Geschichte von KOF: Es feiert ikonische Charaktere wie Kyo Kusanagi und Iori Yagami sowie die Synchronsprecher, die sie zum Leben erweckt haben. Es stellt nie zuvor gesehene Details zu den mysteriösen Ursprüngen von KOF vor und taucht ein in die üppige Pixelart und interessante Narrative, für die das Spiel bekannt ist. Mit einer großen Auswahl an Bildern und Informationen erhalten Fans hier die ultimative Geschichte von KOF.

Die All-Star-Edition von The King of Fighters: The Ultimate History enthält neben dem Buch auch einen Hardcover-Schuber, fünf Artprints und eine Postkarte mit exklusiven Illustrationen von Eisuke Ogura. Der Schuber hat zudem eine Reihe an Touch-Feldern auf der Vorderseite, die Ingame-Sound abspielen, wenn sie gedrückt werden. Das macht das Buch zum perfekten Sammlerstück.

The King of Fighters: The Ultimate History ist diesen Sommer für 42,50 € verfügbar. Die All-Star-Edition wird 66,50 € kosten (abhängig von Umrechnungskursen). Mehr Informationen gibt es unter www.kof-book.com.