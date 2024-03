The Midnight Crimes: Overview-Trailer zum Detektiv-Abenteuer

Autor:, in / The Midnight Crimes

Ein rund dreiminütiger Overview-Trailer entführt euch in die Welt des Point-and-Click-Detektiv-Abenteuers The Midnight Crimes.

In The Midnight Crimes bewegt ihr euch durch eine von Details durchdrungene Welt. Das Point-and-Click-Abenteuer von DeadlyCrow Games lässt euch in einem mysteriösen Fall ermitteln, bei dem der zentrale Charakter, Benjamin Leighton, mit den Dämonen seiner Vergangenheit konfrontiert wird.

Ermittelt in Midnight Cove, einer viktorianischen Stadt, die als Semi-Open-World konzipiert wurde und entsprechend zum Erkunden von Nebenquests, Charakteren, Beziehungen, Haustieren und mehr einlädt.

Der neue Overview-Trailer entführt euch rund 3 Minuten in eben jene Welt, die für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC entworfen wurde. Aktuell ist bereits eine Demo über Steam erhältlich.