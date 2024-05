Autor:, in / The Precinct

Ein Tag in Averno City: The Precinct enthüllt fesselnden Trailer, der packendes Gameplay zeigt.

Der führende britische Spielverlag Kwalee und das britische Studio Fallen Tree Games freuen sich, den mit Spannung erwarteten Trailer zu ihrem neuesten Werk „The Precinct“ zu enthüllen.

The Precinct kombiniert die Komplexität einer Polizeisimulation mit dem Adrenalinrausch einer Sandbox-Action und verspricht, das Genre auf den Kopf zu stellen.

Der neu veröffentlichte Trailer mit dem Titel „Ein Tag in Averno City“ gibt einen Einblick in das Erlebnis, das die Spieler erwartet. Der von Lewis Boadle, Art Director bei Fallen Tree Games, gesprochene Trailer zeigt den Alltag eines Streifenpolizisten, der sich durch die belebten Straßen von Averno City bewegt.

Mit viel Liebe zum Detail führt Boadle die Zuschauer durch die Patrouillenmechanik des Spiels und gibt einen Vorgeschmack auf das, was sie in dieser dynamischen Welt erwartet.

The Precinct will sich von anderen Spielen abheben, indem es die Feinheiten eines Polizeiprozesses nahtlos mit der aufregenden Erkundung einer offenen Welt verbindet. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Gesetzeshütern, die in Averno City, einer weitläufigen Metropole voller Leben und Intrigen, für Ordnung sorgen sollen.

Von routinemäßigen Verkehrskontrollen bis hin zu riskanten kriminalpolizeilichen Ermittlungen – jede Entscheidung, die getroffen wird, beeinflusst das Schicksal der Stadt und ihrer Bewohner.

The Precinct erscheint 2024 für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.