Microsoft: Copilot-KI gibt Spielern Ratschläge in Echtzeit

Copilot ist der KI-Assistent von Microsoft. Er hilft Nutzern in verschiedenen Anwendungen des Unternehmens, darunter Office 365, Bing, oder Windows 11.

Doch die Künstliche Intelligenz ist noch zu mehr imstande. Microsoft zeigte auf seinem X-Account, wie Copilot in Videospielen helfen kann. So kann sie etwa Spielern von Minecraft Ratschläge geben.

Im gezeigten Beispiel erkannte die KI, dass Minecraft gespielt wurde. Fragte man Copilot nach der Herstellung eines Schwertes, teilte sie einem mit, welche Materialien man dafür benötigt. Sie erkannte im Inventar zudem, dass nicht alle Materialien für die Herstellung des Gegenstandes vorhanden waren, und gab Hinweise, wie man sie erlangte.

Was man im Falle einer Begegnung mit Zombies macht, wurde in einem zweiten Video gezeigt. Die Copilot-KI gab Tipps, wie man sich vor den Untoten in Minecraft in Sicherheit bringt.

https://x.com/MSFTCopilot/status/1792626848641274342

Die Demo wurde auch von Mustafa Suleyman geteilt. Der CEO von Microsoft AI sagte, dies sei die nächste Stufe, denn Copilot wird „sehen, hören, sprechen und in Echtzeit helfen.“

Suleyman sagte außerdem: „Seht euch diese Demo an, um zu sehen, was ich meine. Schon bald wird euer KI-Begleiter an eurer Seite leben, sei es beim Spielen von Minecraft oder bei der Bewältigung der schwierigsten Herausforderungen des Lebens.“ „Echte Persönlichkeit. Mühelose Interaktionen. Die Fähigkeit zu sehen, was wir sehen. Ich behaupte schon lange, dass KIs mit EQ, IQ und AQ kommen werden. Hier ist der erste wirkliche Blick darauf, wie es sich anfühlen wird. Es ist eine magische Erfahrung: intelligent, intuitiv, natürlich und nützlich.“