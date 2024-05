Amazon Games: Neues Studio öffnet in Bukarest

Ein neues Studio hat Amazon Games in Rumänien eröffnet. Es schließt sich den bereits bestehenden Entwicklern in Orange County, Montreal, San Diego und Seattle an.

Die in der Hauptstadt Bukarest beheimatete Spielschmiede soll das Spieleportfolio von Amazon Games jetzt und in Zukunft unterstützen.

Christoph Hartmann, VP von Amazon Games, sagte: „Amazon Games konzentriert sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung großartiger Spiele, und wir haben eine ehrgeizige langfristige Roadmap vor uns. Die Ausweitung unserer internen Entwicklungsteams nach Europa war ein natürlicher nächster Schritt für uns, um unser breites Portfolio in Angriff zu nehmen. Bukarest ist als eine der aufstrebenden europäischen Städte für Spieleentwicklung bekannt und wir freuen uns darauf, den reichen Talentpool anzuzapfen.“

Für die Leitung holte man den Branchenveteran Cristian Pana ins Boot. Er kann auf 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen. So war er bis zuletzt Managing Director bei Ubisoft Bukarest, wo er große Marken wie The Division, The Crew, Far Cry und Avatar betreute.

Pana sagte über seine neue Aufgabe: „Ich bin begeistert, Amazon Games zu einem Zeitpunkt beizutreten, an dem das Team aktiv an einer aufregenden Roadmap arbeitet. Ich habe in der Vergangenheit hervorragende Teams aufgebaut und geleitet und weiß, dass diese Region Europas ein Hotspot für einige der besten Talente im Gaming-Bereich ist.“